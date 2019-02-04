Заслуженный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию.
Представители наставницы российских фигуристов отказываются сообщить
подробности.
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию.
Представители наставницы российских фигуристов отказываются сообщить
подробности.
О госпитализации Татьяны Тарасовой стало известно случайно. Днем
ранее известный тренер комментировала результаты чемпионата России по фигурному
катанию среди юниоров. Однако уже 4 февраля корреспонденту, который также пытался выяснить мнение наставницы по поводу выступлений, не
удалось услышать ее голос.
"Татьяна Анатольевна после операции, она не сможет
говорить", – ответила представитель знаменитого тренера.
Вдаваться в детали представители заслуженного тренера не
стали – как и раскрывать причину госпитализации. Лишь отметили, что у
"все хорошо", передает.
Напомним, после окончания чемпионата России заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу прокатов действующей олимпийкой чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которые не попали на пьедестал. Девушки заняли пятое и седьмое места соответственно. Известная наставница отметила, что обе девушки могли бы достойно представить Россию на следующих Олимпийских играх.
уверена, что между Алиной и Евгенией нет вражды. В кулуарах девочки общаются, как обычные подростки. А информация о том, что они якобы ненавидят друг друга – всего лишь выдумки журналистов.