Заслуженный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию. Представители наставницы российских фигуристов отказываются сообщить подробности.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию.Представители наставницы российских фигуристов отказываются сообщитьподробности.О госпитализации Татьяны Тарасовой стало известно случайно. Днемранее известный тренер комментировала результаты чемпионата России по фигурномукатанию среди юниоров. Однако уже 4 февраля корреспонденту, который также пытался выяснить мнение наставницы по поводу выступлений, неудалось услышать ее голос."Татьяна Анатольевна после операции, она не сможетговорить", – ответила представитель знаменитого тренера.Вдаваться в детали представители заслуженного тренера нестали – как и раскрывать причину госпитализации. Лишь отметили, что у"все хорошо", передает.Напомним, после окончания чемпионата России заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу прокатов действующей олимпийкой чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которые не попали на пьедестал. Девушки заняли пятое и седьмое места соответственно. Известная наставница отметила, что обе девушки могли бы достойно представить Россию на следующих Олимпийских играх.уверена, что между Алиной и Евгенией нет вражды. В кулуарах девочки общаются, как обычные подростки. А информация о том, что они якобы ненавидят друг друга – всего лишь выдумки журналистов.