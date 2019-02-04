В нашей культуре принято говорить много хорошего о человеке после его смерти. Вдруг все вспоминают, что умерший был талантливым, целеустремленным, надежным и тому подобное. Часто этот механизм срабатывает после кончины той или иной звезды.

нашей культуре принято говорить много хорошего о человеке после его смерти.Вдруг все вспоминают, что умерший был талантливым, целеустремленным, надежным и томуподобное. Часто этот механизм срабатывает после кончины той или иной звезды.Помнению неназванного автора Telegram-канала "Русский шаффл, подобная участьожидает рэпера Децла, о кончине которого стало известно 3 февраля. Тот жеТимати, когда-то он был другом умершего артиста и снимался в егоклипе "Вечеринка", забудет о своих претензиях и недовольствах иразразится скорбной, но фальшивой речью."Нуи сейчас, конечно, Дудь снимет фильм про Децла, где выскажутся все, кто считалрэпера лохом. Родной отец, Баста и Тимати вдруг заговорят по-другому. "Он былнастоящим". "В нем не было ни грамма фальши". "Тогда я не мог его понять... Нотеперь понимаю", – рассуждает администратор канала, рассказывающий самыеинтересные истории из жизни русского шоу-бизнеса 90-х.Помнению автора, у Децла было много отличных композиций, которые, к сожалению, зналитолько самые преданные фанаты. "Да, он был настоящим. Только всем было плевать.Вам слабо, например, напеть хоть одну его новую песню? Децл выпустил девять альбомов, но даже за три часа до смерти пел проклятую "Вечеринку" по просьбезаказчика", – заметил он.Знаменитости,которые при жизни отвернулись от рэпера, внезапно вспомнят о его заслугах. "Скоробудет сказано много пафосных слов. Что Децл – голос поколения, первый фрэшменРоссии и человек-легенда. Но важно помнить, что при жизни о него вытирали ноги,стебались, называли чмом", – резюмировал автор канала.