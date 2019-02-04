Юлия Тимошенко набросилась на президента Украины с обвинениями в подкупе избирателей. Лидер Батькивщины назвала сумму, за которую люди Петра Порошенко покупают голоса граждан.

Юлия Тимошенко набросилась на президента Украины собвинениями в подкупе избирателей. Лидер "Батькивщины" назвала сумму,за которую люди Петра Порошенко покупают голоса граждан.По тысяче гривен (примерно 2300 рублей) платит Порошенко,используя своего соратника Сергея Березенко, чтобы подкупить одного избирателя.Как утверждает , об этом знает каждый украинец. По ее словам, такоймасштабной коррупции не было ни на одних выборах, сообщает РИА Новости."Порошенко – это коррупционер высшей пробы", -сказала лидер "Батькивщины" и обратилась к министру внутренних делАрсену Авакову с требованием завести уголовное дело по фактам подкупа избирателей.также уверена в том, что в день выборов 31 мартабудет использован еще один беспроигрышный прием власти – вброс бюллетеней. Сейчас,по словам оранжевой принцессы, население Украины стремительно сокращается, а вреестре избирателей откуда-то взялся лишний миллион человек."Порошенко не просто подкупает избирателей, а он еще ипытается увеличить реестр избирателей на несуществующие мертвые души. Он хочетвбросить бюллетени, которых он планирует напечатать больше, чем нужно сегодня",– заявила лидер "Батькивщины".Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. До прошлойнедели лидером президентской гонки была . Сейчас вперед вырвалсякомик Владимир Зеленский (его поддерживают около 19% респондентов), с18% сместилась на вторую позицию, третье место занимает действующий президент ПетрПорошенко. За него готовы отдать свои голоса немногим больше 15% избирателей.Эксперты советуют не доверять социологическим опросам, темболе, что разброс между тремя кандидатами не слишком велик. Возможно, что однимтуром президентские выборы в Незалежной не ограничатся.