Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о риске
применения ядерного оружия. Причиной этому стали действия Дональда Трампа,
разорвавшего основополагающий договор, гарантировавший безопасность в мире.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о риске
применения ядерного оружия. Причиной этому стали действия Дональда Трампа,
разорвавшего основополагающий договор, гарантировавший безопасность в мире.
Разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности
(ДРСМД) повысит риск начала ядерного конфликта, заявил Сергей Лавров, выступая перед
студентами и преподавателями университета в Бишкеке. Глава российской дипломатии
полагает, что в мире наступила новая эпоха, когда США взяли курс на слом всей
системы контроля над вооружениями. Это серьезно повышает риски начала ядерного
конфликта.
Но у России есть чем ответить на действия . Москва
будет купировать возникающие угрозы военно-техническими средствами. Лавров также
еще раз напомнил, что Кремль готов к диалогу и выразил надежду, что Вашингтон дозреет
до понимания своей о ответственности за создаваемые им проблемы.
"Тогда милости
просим, двери открыты, будем разговаривать на равных, на основе учета законных
интересов друг друга, а не выдуманных", – приводит слова министра РБК.
Напомним, что поводом для выхода США из ДРСМД стала
российская крылатая ракета 9М729. потребовал
приостановить разработку этой ракеты, обвинив Россию в нарушении договора,
подписанного в 1987 году. При это Минобороны России предоставило факты нарушения
условий документа самими Штатами и заявило, что американская сторона делает это
с 1999 года.
Выход из договора развязывает России руки и позволяет вернуться
к разработке и производству ракет земного базирования, которые смогут в перспективе
поражать всю территорию Европы. Сейчас на вооружении нашей страны уже есть
подобное оружие, базирующееся на кораблях и самолетах.