Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о риске применения ядерного оружия. Причиной этому стали действия Дональда Трампа, разорвавшего основополагающий договор, гарантировавший безопасность в мире.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о рискеприменения ядерного оружия. Причиной этому стали действия Дональда Трампа,разорвавшего основополагающий договор, гарантировавший безопасность в мире.Разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности(ДРСМД) повысит риск начала ядерного конфликта, заявил Сергей Лавров, выступая передстудентами и преподавателями университета в Бишкеке. Глава российской дипломатииполагает, что в мире наступила новая эпоха, когда США взяли курс на слом всейсистемы контроля над вооружениями. Это серьезно повышает риски начала ядерногоконфликта.Но у России есть чем ответить на действия . Москвабудет купировать возникающие угрозы военно-техническими средствами. Лавров такжееще раз напомнил, что Кремль готов к диалогу и выразил надежду, что Вашингтон дозреетдо понимания своей о ответственности за создаваемые им проблемы."Тогда милостипросим, двери открыты, будем разговаривать на равных, на основе учета законныхинтересов друг друга, а не выдуманных", – приводит слова министра РБК.Напомним, что поводом для выхода США из ДРСМД сталароссийская крылатая ракета ​9М729. потребовалприостановить разработку этой ракеты, обвинив Россию в нарушении договора,подписанного в 1987 году. При это Минобороны России предоставило факты нарушенияусловий документа самими Штатами и заявило, что американская сторона делает этос 1999 года.Выход из договора развязывает России руки и позволяет вернутьсяк разработке и производству ракет земного базирования, которые смогут в перспективепоражать всю территорию Европы. Сейчас на вооружении нашей страны уже естьподобное оружие, базирующееся на кораблях и самолетах.