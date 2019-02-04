Известный музыкальный продюсер продолжает усиленно работать даже несмотря на проблемы со здоровьем. Максим Фадеев признался, что в последние годы стал плохо слышать.

Известный музыкальный продюсер продолжает усиленно работатьдаже несмотря на проблемы со здоровьем. Максим Фадеев признался, что в последние годы стал плохо слышать.Сейчас композитор активно готовится к концерту, который пройдет 16февраля в Баку. В своем недавнем посте в Instagram музыкант рассказал, что ему тяжело выступать на сцене из-за слуховой травмы. "Вы, возможно, знаете, что я пою полностьюоглушенный. Этот эффект достигается блокировкой слухового прохода, и мне неслышен даже сильнейший звук около меня. Многие знают, что у меня былатяжелейшая слуховая травма, и я суммарно потерял одно ухо", – пояснил .По словам продюсера, врачиустановят в его теле специальные датчики, которые помогут композитору чувствовать себяувереннее во время концертов. Приборы будутпередавать долю, темп и длительности композиции."Также будут специальныеприборы, которые мне показывают реальную картину слышащего человека. А именно -прибор, который показывает форму песни, длительность и мое место нахождении вней! Далее – прибор, который мне показывает первую долю и темп. И главный датчик,стоящий у меня в кости на голове, мне "подсказывает" тон песни", – добавил он.сообщил своим поклонникам, чтотеперь он "тренируется жить по-новому". Подготовка к каждому концертустала занимать у него больше времени и усилий. Однако композитор пообещал своим подписчикам справиться со всей нагрузкой. "Каждый концерт приходится готовить будто это"адронный коллайдер", а не концерт музыканта. В общем, я справлюсь!", -заключил он.Пользователи поспешилиподдержать музыкального продюсера и пожелали ему удачи на выступлении. "Вы – настоящий героймузыкант", "Восхищаюсь вами!", "Храни Вас Бог", – цитирует комментаторов . Многиеподписчики отметили, что с нетерпением ждут его концерта.