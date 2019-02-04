Известный музыкальный продюсер продолжает усиленно работать
даже несмотря на проблемы со здоровьем. Максим Фадеев признался, что в последние годы стал плохо слышать.
Известный музыкальный продюсер продолжает усиленно работать
даже несмотря на проблемы со здоровьем. Максим Фадеев признался, что в последние годы стал плохо слышать.
Сейчас композитор активно готовится к концерту, который пройдет 16
февраля в Баку. В своем недавнем посте в Instagram музыкант рассказал, что ему тяжело выступать на сцене из-за слуховой травмы. "Вы, возможно, знаете, что я пою полностью
оглушенный. Этот эффект достигается блокировкой слухового прохода, и мне не
слышен даже сильнейший звук около меня. Многие знают, что у меня была
тяжелейшая слуховая травма, и я суммарно потерял одно ухо", – пояснил .
По словам продюсера, врачи
установят в его теле специальные датчики, которые помогут композитору чувствовать себя
увереннее во время концертов. Приборы будут
передавать долю, темп и длительности композиции.
"Также будут специальные
приборы, которые мне показывают реальную картину слышащего человека. А именно -
прибор, который показывает форму песни, длительность и мое место нахождении в
ней! Далее – прибор, который мне показывает первую долю и темп. И главный датчик,
стоящий у меня в кости на голове, мне "подсказывает" тон песни", – добавил он.
сообщил своим поклонникам, что
теперь он "тренируется жить по-новому". Подготовка к каждому концерту
стала занимать у него больше времени и усилий. Однако композитор пообещал своим подписчикам справиться со всей нагрузкой. "Каждый концерт приходится готовить будто это
"адронный коллайдер", а не концерт музыканта. В общем, я справлюсь!", -
заключил он.
Пользователи поспешили
поддержать музыкального продюсера и пожелали ему удачи на выступлении. "Вы – настоящий герой
музыкант", "Восхищаюсь вами!", "Храни Вас Бог", – цитирует комментаторов . Многие
подписчики отметили, что с нетерпением ждут его концерта.