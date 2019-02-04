Федор Добронравов, перенесший инсульт, снова болен. Популярный актер не может работать из-за проблем со здоровьем.

Федор Добронравов, перенесший инсульт, снова болен. Популярный актер не может работать из-за проблем со здоровьем.Как передают СМИ, Федор Добронравов снова оказался на больничной койке. Звезда комедийного сериала "Сваты" настолько плохо себя чувствует, что не может играть спектакли. Кстати, артиста увезла "скорая" прямо перед выступлением. Добронравов почувствовал недомогание, взялся за тонометр, и цифры лишь расстроили артиста. Давление у актера зашкаливало за 200.Партнерша Татьяна Васильева объявила зрителям, что Федор Добронравов не сможет сыграть из-за проблем со здоровьем, передает . На место срочно выехал другой актер, чтобы заменить артиста.Отметим, что ранее Федор Добронравов перенес инсульт. Звезде сериала "Сваты" стало плохо во время гастролей в Сергиевом посаде. Как оказалось, его самочувствие ухудшилось еще на сцене: заподозрила неладное его коллега Татьяна Васильева. Зрители даже не заметили, что с Федором Добронравовым что-то не так. А вот Татьяна Васильева увидела, что одна рука артиста повисла как плеть и не шевелится. "Танюша, я не знаю, но обязательно доиграю спектакль! Чего бы мне этого ни стоило!" – заявил он в перерыве.В итоге, Федора Добронравова госпитализировали. Восстанавливался он в одной из столичных клиник. Артист быстро пошел на поправку, благодаря чему смог вернуться на сцену меньше, чем через месяц после инсульта.Встречали Добронравова на сцене громкими овациями. Многие заметили, что популярный актер сильно похудел.