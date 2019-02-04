ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Куликова Вячеслава Анатольевича, 16.02.1953 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Куликова Вячеслава Анатольевича, 16.02.1953 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 21.04.2016 года.Приметы: на вид 50-60 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, нос прямой, губы средней полноты.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29