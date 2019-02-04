УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Леоновича Владимира Викторовича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Леоновича Владимира Викторовича, 1979 г. р., который 19 ноября 2018 года ушёл из дома в г. Щербинка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: возраст 39 лет, рост 175 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые.Был одет: куртка пуховик темно-синего цвета, джинсы серо-зеленого цвета, ботинки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (495) 850-22-38