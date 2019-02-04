УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тарасова Владимира Ивановича...

УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тарасова Владимира Ивановича, 09.07.1968 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 02.07.2003 года.Приметы: на вид 35-45 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.Особые приметы: на правом предплечье татуировкаОдежда: безрукавка черного цвета, брюки черного цвета, футболка темно-зеленого цвета, ботинки черного цвета, возможна другая одежда.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29