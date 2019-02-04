04.02.2019

2019-02-04 16:55:38

В Башкирии при пожаре погиб ребенок

Утром 4 февраля в одном из домов в деревне Купаево в Кушнаренковском районе Башкирии произошел пожар, передает портал . Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. При разборе завалов спасатели обнаружили тело трехлетнего ребенка. На месте работает следственно-оперативная группа. устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.