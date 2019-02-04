В таинственном деле 60-летней давности появились новые детали. Их раскрыл писатель и исследователь перевала Дятлова Олег Архипов.

В таинственном деле 60-летнейдавности появились новые детали. Их раскрыл писатель и исследователь перевалаДятлова Олег Архипов.То, что случилось с группой Игоря Дятлова на Северном Урале, досих пор волнует россиян. С каждым годом выдвигаются новые версии трагедии,вскрываются несостыковки и факты.В частности, Архипов указална то, что в материалах дела отсутствуют результаты гистологического ихимического исследования фрагментов внутренних органов туристов, передает РИА Новости.Куда они пропали – неизвестно.По словамписателя, вскрытие первых пяти тел, найденных на , проводил судмедэкспертБорис Возрожденный. "Отправлял фрагменты тканей в Свердловск на химическое игистологическое исследование. Об этом есть отметка в медицинских документах", —рассказал Архипов.По данным исследователя, в Свердловском областном бюросудебно-медицинской экспертизы эти анализы провели. Он даже указал фамилиисудебных химиков – Деминова и Чащихина. "А вот акта с результатами в деле нет.Зачем его изъяли?.." – задается вопросом он.Отметил Архипови странную несостыковку. Он утверждает, что расположение трупных пятен на телахнекоторых погибших не совпадает с положением тел на момент их обнаружения.Ранее стало известно,что Генпрокуратура возобновила расследование по делу о гибели девяти туристовиз группы Игоря Дятлова. Следователи намерены развенчать конспирологическуюверсию о том, что власти якобы знали о случившемся со студентами на перевале ещедо обнаружения их палатки.Напомним, группатуристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко отпалатки. Место трагедии назвали