В таинственном деле 60-летней
давности появились новые детали. Их раскрыл писатель и исследователь перевала
Дятлова Олег Архипов.
В таинственном деле 60-летней
давности появились новые детали. Их раскрыл писатель и исследователь перевала
Дятлова Олег Архипов.
То, что случилось с группой Игоря Дятлова на Северном Урале, до
сих пор волнует россиян. С каждым годом выдвигаются новые версии трагедии,
вскрываются несостыковки и факты.
В частности, Архипов указал
на то, что в материалах дела отсутствуют результаты гистологического и
химического исследования фрагментов внутренних органов туристов, передает РИА Новости.
Куда они пропали – неизвестно.
По словам
писателя, вскрытие первых пяти тел, найденных на , проводил судмедэксперт
Борис Возрожденный. "Отправлял фрагменты тканей в Свердловск на химическое и
гистологическое исследование. Об этом есть отметка в медицинских документах", —
рассказал Архипов.
По данным исследователя, в Свердловском областном бюро
судебно-медицинской экспертизы эти анализы провели. Он даже указал фамилии
судебных химиков – Деминова и Чащихина. "А вот акта с результатами в деле нет.
Зачем его изъяли?.." – задается вопросом он.
Отметил Архипов
и странную несостыковку. Он утверждает, что расположение трупных пятен на телах
некоторых погибших не совпадает с положением тел на момент их обнаружения.
Ранее стало известно,
что Генпрокуратура возобновила расследование по делу о гибели девяти туристов
из группы Игоря Дятлова. Следователи намерены развенчать конспирологическую
версию о том, что власти якобы знали о случившемся со студентами на перевале еще
до обнаружения их палатки.
Напомним, группа
туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на
2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от
палатки. Место трагедии назвали