Площадь пожара составила 12 квадратных метров

Площадь пожара составила 12 квадратных метровВ Киржаче произошел пожар, в котором могли погибнуть люди. Ночью 4 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Чайкиной.Спасатели прибыли на место происшествия уже через несколько минут. Они тут же организовали операцию по поиску горожан внутри горевшего здания.Из квартиры спасли двух человек – мужчину и женщину, остальные жильцы дома эвакуировались из квартир самостоятельно. Спасённые надышались дымом, теряли сознание, но после того, как спасатели вытащили их на улицу, им стало гораздо лучше, они отказались от помощи медиков.Причина пожара устанавливается. К ликвидации последствий привлекалось 2 единицы техники и 6 человек.