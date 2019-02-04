Подозреваемый похитил топливную карту и заправлял автомобили топливом по заниженной цене.

16 января текущего года в ОМВД России по Петушинскому району обратился руководитель одного из коммерческих предприятий с заявлением о хищении топливной карты, дающей право сотрудникам бесплатно заправлять транспортные средства организации.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день полицейские установили и задержали подозреваемого - 28-летнего безработного мужчину.Фигурант свою вину признал и пояснил, что в конце декабря прошлого года у родственника похитил топливную карту, с помощью которой заправлял чужие автомобили, получив доход около 10000 рублей.Полицейские установили, что подозреваемый не менее 8 раз заправлял автомобили незнакомых ему людей за счет предприятия. При этом водители транспортных средств расплачивались с мужчиной за топливо наличными по заниженной стоимости.25 января текущего года отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении жителя района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Мужчина подозревается в совершении кражи более 400 литров топлива на общую сумму около 16500 рублей.Расследование уголовного дела продолжается.