Общая сумма взяток превысила 5,6 млн рублей

Общая сумма взяток превысила 5,6 млн рублейБывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.С июля 2014 года по май 2017 полицейский за денежное вознаграждение регулярно рассказывал двум местным бизнесменам служебную информацию, запрещённую к разглашению. Речь идёт о проверках незаконных игорных заведениях, которые принадлежали предпринимателям. Общая сумма взяток превысила 5,6 млн рублей.Суд приговорил его к лишению свободы на срок 6 лет и 4 месяца в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере двукратной суммы взятки.Приговор в законную силу не вступил.