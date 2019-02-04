Руководители Управления, служб и подразделений, а также сотрудники полиции Восточного округа с семьями собрались в Измайловском парке, чтобы активно провести время на свежем воздухе...

В Измайловском парке состоял зимний спортивный праздник УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.Руководство Управления, начальники служб и подразделений, руководители территориальных отделов полиции, а также сотрудники полиции Восточного округа с семьями собрались в Измайловском парке, чтобы активно провести время на свежем воздухе и принять участия в спортивных соревнованиях.Начальник УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Алексея Кузнецов поприветствовал собравшихся и открыл соревнования.Сотрудники полиции состязались в лыжной эстафете, соревнованиях по перетягиванию каната и семейной эстафете «Папа, мама, я –спортивная семья».Пока полицейские, сменив форму на спортивные костюмы, проходили этапы соревнований, гости пробовали блюда полевой кухни, катались на лошадях и любовались зимней природой. Маленькие посетители праздника катались с ледяной горы на тюбингах и активно болели за своих родителей.Для гостей праздника была организована развлекательная программа. Полицейские кинологи вместе со своими собаками продемонстрировали гостям комплекс специальных упражнений. Также перед зрителями выступил танцевальный коллектив Дворца творчества детей и молодежи «Восточный».В заключение праздника начальник УВД по ВАО вручил награды победителям. Первое место в общекомандном зачете спортивного праздника занял коллектив ОМВД России по району Измайлово г. Москвы, второе - ОМВД России по району Косино-Ухтомский, третье –ОМВД России по району Новогиреево.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73