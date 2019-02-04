Злоумышленники, получив товар, не перевели оговоренную сумму и перестали выходить на связь с продавцом...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали 27-летнего и 28-летнего приезжих мужчин по подозрению в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 35-летний предприниматель. По словам потерпевшего, двое неизвестных договорились с ним о закупке текстильной продукции на сумму 400 тысяч рублей. Однако, получив товар, покупатели так и не перевели оговоренную сумму и на связь с продавцом не выходили.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в 1-м Покровском проезде, когда те разгружали товар. Продукция была изъята.Следователем ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18