В студии ток-шоу Пусть говорят Первого канала обсуждалась
скоропостижная кончина известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого,
известного под псевдонимом Децл. В том числе была затронута тема отношений
артиста с отцом – продюсером Александром Толмацким. По мнению некоторых
участников программы, перманентный конфликт с родителем мог сказаться на
здоровье знаменитости и привести к смерти.
В студии ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала обсуждалась
скоропостижная кончина известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого,
известного под псевдонимом Децл. В том числе была затронута тема отношений
артиста с отцом – продюсером Александром Толмацким. По мнению некоторых
участников программы, перманентный конфликт с родителем мог сказаться на
здоровье знаменитости и привести к смерти.
Именно отцу Децл обязан успешной музыкальной карьерой. Толмацкий-старший
сделал все, чтобы его сын стал популярным музыкантом.
Однако после того, как Александр ушел из семьи и женился на
молодой танцовщице, его отношения с наследником пошли прахом. Кирилл сильно
переживал и так и не смог простить родителя. Какое-то время Александр
предпринимал попытки помириться с отпрыском, однако тот на контакт не шел, в итоге Толмацкий-старший отказался от этой идеи.
По мнению заслуженного артиста Александра Левшина,
затянувшаяся вражда с близким человеком сказалась на здоровье звезды. Ведь известно,
что сильные эмоциональные переживания и потрясения могут стать причиной тех или
иных соматических заболеваний. Особенно стресс сказывается на сердце.
"Когда они разошлись, семья разорвалась. Я считаю, что он интроверт,
Кирилл очень принципиальный, искренний, человек который все держал внутри", – заметил
Левшин.
Такого же мнения придерживается журналист Отар Кушанашвили. Колумнист
сообщил, что Децл так и не смог пережить вероломное предательство отца, и возможно именно это довело его до могилы.
"Я был вхож в дом, когда случился этот капитальный и
почему-то как-то связанный с этим концом разрыв в отношениях. Я выступал
неудачливым, как вы видите, миротворцем. Отец меня просил быть переговорщиком.
Кирилл считал, по последний день включительно, что уйти от мамы – это
предательство. 15 лет они не общались. Время так стремительно летит. Кирилл был
удивительным образом не совпадающий со всеми остальным и глубокий интроверт. Он
был принципиальный, он верил в то, что избранный им путь правильный", – заметил
Кушанашвили.
Напомним, что о смерти
Кирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Трагедия произошла после
выступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Друзья
вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось
сердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.