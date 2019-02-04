В студии ток-шоу Пусть говорят Первого канала обсуждалась скоропостижная кончина известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. В том числе была затронута тема отношений артиста с отцом – продюсером Александром Толмацким. По мнению некоторых участников программы, перманентный конфликт с родителем мог сказаться на здоровье знаменитости и привести к смерти.

В студии ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала обсуждаласьскоропостижная кончина известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого,известного под псевдонимом Децл. В том числе была затронута тема отношенийартиста с отцом – продюсером Александром Толмацким. По мнению некоторыхучастников программы, перманентный конфликт с родителем мог сказаться наздоровье знаменитости и привести к смерти.Именно отцу Децл обязан успешной музыкальной карьерой. Толмацкий-старшийсделал все, чтобы его сын стал популярным музыкантом.Однако после того, как Александр ушел из семьи и женился намолодой танцовщице, его отношения с наследником пошли прахом. Кирилл сильнопереживал и так и не смог простить родителя. Какое-то время Александрпредпринимал попытки помириться с отпрыском, однако тот на контакт не шел, в итоге Толмацкий-старший отказался от этой идеи.По мнению заслуженного артиста Александра Левшина,затянувшаяся вражда с близким человеком сказалась на здоровье звезды. Ведь известно,что сильные эмоциональные переживания и потрясения могут стать причиной тех илииных соматических заболеваний. Особенно стресс сказывается на сердце."Когда они разошлись, семья разорвалась. Я считаю, что он интроверт,Кирилл очень принципиальный, искренний, человек который все держал внутри", – заметилЛевшин.Такого же мнения придерживается журналист Отар Кушанашвили. Колумнистсообщил, что Децл так и не смог пережить вероломное предательство отца, и возможно именно это довело его до могилы."Я был вхож в дом, когда случился этот капитальный ипочему-то как-то связанный с этим концом разрыв в отношениях. Я выступалнеудачливым, как вы видите, миротворцем. Отец меня просил быть переговорщиком.Кирилл считал, по последний день включительно, что уйти от мамы – этопредательство. 15 лет они не общались. Время так стремительно летит. Кирилл былудивительным образом не совпадающий со всеми остальным и глубокий интроверт. Онбыл принципиальный, он верил в то, что избранный им путь правильный", – заметилКушанашвили.Напомним, что о смертиКирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Трагедия произошла послевыступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Друзьявызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилосьсердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.