Эксплуатацию свалки начали в 1979 году

Эксплуатацию свалки начали в 1979 годуВладимир Сипягин съездил с рабочей поездкой в Александровский район. Глава региона осмотрел Александровский полигон твёрдых коммунальных отходов.«Свалка работает много лет, гора мусора за это время поднялась на десятки метров вверх. Городские границы тоже расширяются. Я прекрасно понимаю тревогу местных жителей, и поэтому выездное заседание Экологического совета мы решили устроить именно в Александрове. Нужно рассмотреть пути решения этой проблемы и обязательно решить ее в законном поле», - отметил Сипягин.Для справки:Отходы, накапливающиеся в Александровском районе, отправляютна Александровскую городскую свалку, расположенную в 700 метров от деревни Машково в Следневском сельском поселении.Эксплуатацию свалки начали в 1979 году. Площадь объекта захоронения – 11,15 гектаров, санитарно-защитная зона - 500 метров.На территории Александровского района и в близлежащих территориях нет альтернативных объектов для мусора.Чтобы минимизировать негативное воздействие свалки на окружающую среду компания «Эколайн-Владимир» в прошлом году спроектировала и устроила систему нейтрализации запахов «Мокрый барьер» (гидрораспыление), внедрили дозиметрический и весовой контроль.