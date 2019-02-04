Мужчина работал водителем

Мужчина работал водителемВ отдел полиции в Суздале поступило сообщение о хищении табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Под подозрение попал один из сотрудников транспортной компании, осуществляющей перевозку грузов.Выяснилось, что в конце октября прошлого года 24-летний житель владимирец, будучи водителем-экспедитором, перевозил табачные изделия. По дороге мужчина вскрыл пломбу прицепа и переложил к себе в кабину 2 коробки с товаром. Похищенное он спрятал в лесу, недалеко от проезжей части в Суздальском районе. Закончив рейс, он вернулся к тайнику и забрал табак.9 ноября по той же схеме мужчина украл ещё 2 коробки сигарет. Ущерб превысил 85 тысяч рублей. Все похищенное злоумышленник успел продать.Расследование уголовных дел продолжается.