Команда обновляется

Команда обновляетсяВладимирский футбольный клуб «Торпедо» остался сразу без двух игроков — нападающего Аркадия Лобзина и защитника Дмитрия Лобанова.Аркадий Лобзин участвовал в текущем сезоне в 11 играх и забил один гол. ФК «Торпедо» благодарит его за сотрудничество и желает успешного продолжения своей карьеры. Поговаривают, что нападающего просматривают в раменском «Сатурне», где он может вскоре начать играть.Дмитрий Лобанов тоже покинул команду черно-белых. Дмитрий выступал в составе клуба с 2012 по 2015 и с 2017 года. Всего в составе «Торпедо» он участвовал в 96 играх, забил один гол. Руководство «Торпедо» благодарит Дмитрия Лобанова за годы, проведённые в клубе, и желает ему всего самого хорошего.