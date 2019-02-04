Сумма ущерба составила 83 тысячи рублей

Сумма ущерба составила 83 тысячи рублейВо Владимире двух местных жительниц подозревают в краже со сговором.Следствие установило, что на улице Мира, недалеко дома №59, злоумышленницы подошли к 82-летнему дедушке и сказали ему, что работают сотрудниками социальной службы. Мошенницы убедили пожилого мужчину, что пришли к нему для того, чтобы передать денежную компенсацию. После этого пенсионер пригласил их к себе домой.Как придумали женщины, пенсионеру была положена компенсация в размере 1,5 тысячи рублей, но у них с собой только 5-тысячная купюра, поэтому они попросили дать им сдачу. Мужчина достал из шкафа припрятанные деньги в размере 83 тысяч рублей и открыто положил их на стол. Далее события происходили по чётко отработанной схеме – одна из женщин попросилась в туалет, другая отвела дедушку на кухню и всячески отклекала, пока «отпросившаяся» забрала со стола деньги. После этого мошенницы ушли, а похищенные деньги потратили на личные нужды.Теперь мошенницам грозит срок до 5-ти лет.