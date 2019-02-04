В регионе предложили создать независимую экспертную организацию по вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности
В регионе предложили создать независимую экспертную организацию по вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности
29 января состоялось первое в 2019 году заседание Гильдии страховщиков, в ходе которого участники предложили создать при Торгово-промышленной палате Владимирской области независимую экспертную организацию по вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности.
Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории Владимирской области, превысило полмиллиона. Все их владельцы - клиенты страховых компаний и активные потребители информации о новациях, происходящих в сфере ОСАГО. А новаций в последнее время хватает: то меняется форма полиса или особенности европротокола, то – «период охлаждения». То клиенты борются против навязывания дополнительных услуг, то – против интернет-мошенников. Вот и с 1 января вступили в силу очередные изменения. О них (и не только о них) говорили на своем первом заседании члены региональной Гильдии страховщиков при ТПП Владимирской области.
В нем приняли участие президент областной ТПП Иван Аксенов, руководитель УФНС по Владимирской области Александр Шаурин, представители ведущих страховых компаний региона и директор ООО «Единый центр урегулирования убытков» Егор Остроушко.
Новации-2019
О вступивших в 2019 году изменениях в расчет стоимости полиса ОСАГО рассказала начальник отдела автострахования СК «Энергогарант» Елена Миронова. 9 января произошло расширение тарифного коридора ОСАГО на 20% (как в сторону увеличения, так и уменьшения). Кроме базовых тарифов, с 9 января меняются значения коэффициентов «возраст-стаж» (КВС) и «бонус-малус» (КБМ). Это произошло на основе Указания Центробанка, которое пришло на смену устаревшему одноимённому нормативному акту №3384-У.
Для владельцев мотоциклов и мотороллеров базовый тариф снизился на 10,9%. Снижается также верхняя граница для легковых автомобилей юридических лиц на 5,7% (была 3087 рублей). Для таксистов тарифный коридор расширяется в обе стороны и составит от 4110 до 7399 рублей.
Страховая компания самостоятельно устанавливает размер базовой ставки страхового тарифа в определенных законом рамках. Об утвержденных размерах базовой ставки страхового тарифа страховщик в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения должен уведомить в письменном виде Банк России с приложением документа об утверждении их размера и разместить информацию на официальном сайте страховщика.
Что касается КВС, то с 9 января линейка коэффициентов стала существенно шире - вместо 4 значений пояилась градация аж на 58 значений, от которых зависит цена ОСАГО. Для водителей 16-21 лет со стажем управления автомобилем до двух лет максимальный коэффициент увеличивается с 1,8 до 1,87. Аналогично увеличен коэффициент для полисов «мультидрайв» (без ограничения числа допущенных к управлению водителей) с 1,8 до 1,87.
Начинают действовать скидки за стаж и возраст, самая большая – 7% (соответствует коэффициенту 0,93) устанавливается для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет. Прежняя система ОСАГО скидок за стаж и возраст не предусматривала.
Кроме того, согласно Указанию, предусмотрены изменения расчета присвоения коэффициента «бонус-малус». КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них.
Юридическому лицу будет присваиваться единый КБМ для всех машин в автопарке, который будет определяться как среднее арифметическое значение с округлением до второго знака после запятой.
О недобросовестных автоюристах
В соцсетях множатся истории о том, как автовладельцы стали жертвами недобросовестных автоюристов – те берут на себя представление интересов пострадавших в ДТП по доверенности, а потом возвращают клиенту лишь часть суммы реально полученного возмещения. Директор Владимирского филиала ОСАО "РЕСО-Гарантия" Владимир Гречин привел конкретные примеры «общения» с недобросовестными юристами, вследствие которых потерпевшая сторона не владела информацией по реальным выплатам.
Руководитель УФНС по Владимирской области Александр Шаурин проинформировал присутствующих об итогах проведенного анализа по выплатам по страховым случаям в СК «РЕСО-Гарантия» и «Энергогарант». Он рекомендовал рабочей группе Гильдии Страховщиков при ТПП Владимирской области провести заседание, на которое пригласить представителя УФНС и разработать формы предоставления документов, детальной информации по страховым выплатам (о фактах уплаты или уклонения от уплаты налогов с документальным подтверждением).
Директор ООО «Единый центр урегулирования убытков» Егор Остроушко представил анализ работы экспертных организаций по независимой оценке повреждений транспортных средств, произошедших вследствие ДТП. На основании данных ЦБ РФ, в рамках 9 месяцев 2018 года на территории Владимирской области убытки урегулировались в следующей пропорции: 11,9% путем натурального возмещения ущерба (восстановительный ремонт) и 78,1% путем выплаты денежных средств. И в каждом случае эксперт составлял акт осмотра и поднимался вопрос определения стоимости экспертизы.
Остроушко предложил организовать такую экспертную деятельность в регионе под эгидой ТПП Владимирской области, где есть независимые эксперты, не работающие на автоюристов.
Присутствующие выразили готовность предметно рассмотреть указанную инициативу. При этом главный плюс аккредитованной организации с независимыми экспертами («службы автокомиссаров») они видят в том, что она напрямую может выходить на судебные органы. Президент региональной ТПП Иван Аксенов сообщил о возможностях выйти с конкретным предложением по борьбе с автоюристами в комитеты ТПП РФ.
Для сведения:
Гильдия страховщиков при Торгово-промышленной палате Владимирской области была создана во второй половине 2005 г. по инициативе ряда страховых компаний, работающих в регионе. Гильдия не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах под руководством Правления палаты. Основные цели Гильдии: устранение ограничений и бюрократических барьеров, оказывающих негативное влияние на развитие страхового бизнеса во Владимирской области; участие в разработке и продвижении областных, городских и других страховых программ и в выработке предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере страхования.