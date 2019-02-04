В регионе предложили создать независимую экспертную организацию по вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности

В регионе предложили создать независимую экспертную организацию по вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности29 января состоялось первое в 2019 году заседание Гильдии страховщиков, в ходе которого участники предложили создать при Торгово-промышленной палате Владимирской области независимую экспертную организацию по вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности.Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории Владимирской области, превысило полмиллиона. Все их владельцы - клиенты страховых компаний и активные потребители информации о новациях, происходящих в сфере ОСАГО. А новаций в последнее время хватает: то меняется форма полиса или особенности европротокола, то – «период охлаждения». То клиенты борются против навязывания дополнительных услуг, то – против интернет-мошенников. Вот и с 1 января вступили в силу очередные изменения. О них (и не только о них) говорили на своем первом заседании члены региональной Гильдии страховщиков при ТПП Владимирской области.В нем приняли участие президент областной ТПП Иван Аксенов, руководитель УФНС по Владимирской области Александр Шаурин, представители ведущих страховых компаний региона и директор ООО «Единый центр урегулирования убытков» Егор Остроушко.Новации-2019О вступивших в 2019 году изменениях в расчет стоимости полиса ОСАГО рассказала начальник отдела автострахования СК «Энергогарант» Елена Миронова. 9 января произошло расширение тарифного коридора ОСАГО на 20% (как в сторону увеличения, так и уменьшения). Кроме базовых тарифов, с 9 января меняются значения коэффициентов «возраст-стаж» (КВС) и «бонус-малус» (КБМ). Это произошло на основе Указания Центробанка, которое пришло на смену устаревшему одноимённому нормативному акту №3384-У.Для владельцев мотоциклов и мотороллеров базовый тариф снизился на 10,9%. Снижается также верхняя граница для легковых автомобилей юридических лиц на 5,7% (была 3087 рублей). Для таксистов тарифный коридор расширяется в обе стороны и составит от 4110 до 7399 рублей.Страховая компания самостоятельно устанавливает размер базовой ставки страхового тарифа в определенных законом рамках. Об утвержденных размерах базовой ставки страхового тарифа страховщик в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения должен уведомить в письменном виде Банк России с приложением документа об утверждении их размера и разместить информацию на официальном сайте страховщика.Что касается КВС, то с 9 января линейка коэффициентов стала существенно шире - вместо 4 значений пояилась градация аж на 58 значений, от которых зависит цена ОСАГО. Для водителей 16-21 лет со стажем управления автомобилем до двух лет максимальный коэффициент увеличивается с 1,8 до 1,87. Аналогично увеличен коэффициент для полисов «мультидрайв» (без ограничения числа допущенных к управлению водителей) с 1,8 до 1,87.Начинают действовать скидки за стаж и возраст, самая большая – 7% (соответствует коэффициенту 0,93) устанавливается для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет. Прежняя система ОСАГО скидок за стаж и возраст не предусматривала.Кроме того, согласно Указанию, предусмотрены изменения расчета присвоения коэффициента «бонус-малус». КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них.Юридическому лицу будет присваиваться единый КБМ для всех машин в автопарке, который будет определяться как среднее арифметическое значение с округлением до второго знака после запятой.О недобросовестных автоюристахВ соцсетях множатся истории о том, как автовладельцы стали жертвами недобросовестных автоюристов – те берут на себя представление интересов пострадавших в ДТП по доверенности, а потом возвращают клиенту лишь часть суммы реально полученного возмещения. Директор Владимирского филиала ОСАО "РЕСО-Гарантия" Владимир Гречин привел конкретные примеры «общения» с недобросовестными юристами, вследствие которых потерпевшая сторона не владела информацией по реальным выплатам.Руководитель УФНС по Владимирской области Александр Шаурин проинформировал присутствующих об итогах проведенного анализа по выплатам по страховым случаям в СК «РЕСО-Гарантия» и «Энергогарант». Он рекомендовал рабочей группе Гильдии Страховщиков при ТПП Владимирской области провести заседание, на которое пригласить представителя УФНС и разработать формы предоставления документов, детальной информации по страховым выплатам (о фактах уплаты или уклонения от уплаты налогов с документальным подтверждением).Директор ООО «Единый центр урегулирования убытков» Егор Остроушко представил анализ работы экспертных организаций по независимой оценке повреждений транспортных средств, произошедших вследствие ДТП. На основании данных ЦБ РФ, в рамках 9 месяцев 2018 года на территории Владимирской области убытки урегулировались в следующей пропорции: 11,9% путем натурального возмещения ущерба (восстановительный ремонт) и 78,1% путем выплаты денежных средств. И в каждом случае эксперт составлял акт осмотра и поднимался вопрос определения стоимости экспертизы.Остроушко предложил организовать такую экспертную деятельность в регионе под эгидой ТПП Владимирской области, где есть независимые эксперты, не работающие на автоюристов.Присутствующие выразили готовность предметно рассмотреть указанную инициативу. При этом главный плюс аккредитованной организации с независимыми экспертами («службы автокомиссаров») они видят в том, что она напрямую может выходить на судебные органы. Президент региональной ТПП Иван Аксенов сообщил о возможностях выйти с конкретным предложением по борьбе с автоюристами в комитеты ТПП РФ.Для сведения:Гильдия страховщиков при Торгово-промышленной палате Владимирской области была создана во второй половине 2005 г. по инициативе ряда страховых компаний, работающих в регионе. Гильдия не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах под руководством Правления палаты. Основные цели Гильдии: устранение ограничений и бюрократических барьеров, оказывающих негативное влияние на развитие страхового бизнеса во Владимирской области; участие в разработке и продвижении областных, городских и других страховых программ и в выработке предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере страхования.