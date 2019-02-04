Их эвакуировали на снегоходах

Их эвакуировали на снегоходахВолонтеры «Лизы Алерт» рассказали о том, как спасли двух женщин, заблудившихся в лесу. Зимой заплутать в природной среде довольно легко. Две жительницы Александровского района захотели сократить путь до дачи и сами не заметили, как ушли в совершенно другом направлении от населённых пунктов. Им повезло, что на телефоне был полный заряд, а спасатели и волонтеры действовали по-настоящему слажено.Через три часа женщин нашли. Они промокли, сильно замерзли, но были живы и здоровы. Кроме того, владельцы снегоходов помогли ускорить эвакуацию.