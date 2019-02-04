Появляются все новые подробности скоропостижно смерти рэп-музыканта Децла. Его смерть была мгновенной и спасти артиста не удалось.

Появляются все новые подробности скоропостижно смерти рэп-музыканта Децла. Его смерть была мгновенной и спасти артиста не удалось.35-летний Децл умер сразу после частного концерта в одном из клубов Ижевска. Отработав, он отправился в курилку, где и рухнул на грязный пол от внезапной остановки сердца. Прибывшие через 20 минут в клуб врачи пытались реанимировать артиста уколами адреналина в сердце.Именно этим объясняется наличие множества одноразовых шприцов и медицинских перчаток возле тела покойного. Кто-то из любопытных поспешил мертвого музыканта на телефон и поскорее выложить в социальные сети.Позже врач скорой помощи заявил, что его коллеги знали об отсутствии шансов на спасение музыканта. Ведь уже уже через пять минут после того, как сердце перестает биться, в коре головного мозга происходят необратимые изменения. Фельдшер отметил, что, судя по записи, не было выполнено обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Не видно и подключенного кардиомонитора или дефибриллятора, которые нужны для объективного контроля сердечной деятельности. А уколами в сердце артиста, как считает специалист, было, увы, не спасти.Шокированные поклонники надеются, что имя выдающегося артиста будет увековечено на улицах столицы. Мосгордума готова поддержать инициативу об установке на доме, где жил рэп-исполнитель, памятной таблички.