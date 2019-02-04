Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова приехала в
полицейский участок. Артистка написала заявление на бывшего водителя Александра
Скиртача.
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова приехала в
полицейский участок. Артистка написала заявление на бывшего водителя Александра
Скиртача.
По некоторым данным экс-шофер балерины оклеветал ее в эфире
одного из ток-шоу. Волочкова не смогла вытерпеть обидные высказывания в свой
адрес. Взбесившись, она поехала в полицию, там ее и поймали журналисты.
Сама балерина ситуацию пока не комментирует. Представители Анастасии
сообщили, что о ситуации им ничего не известно. Об этом пишет сайт .
Скорее всего, балерину разозлили заявления Александра в программе
"Пусть говорят" Первого канала, которая вышла в эфир на прошлой неделе. Сидя за
кулисами, мужчина на камеру утверждал, что танцовщица при ее богатстве очень экономила на
своем разбитом инсультом отце. Также в процессе беседы экс-водитель сообщил,
что звезда балета устраивала в своем доме оргии и записывала их на
камеры видеонаблюдения.
Напомним, ранее Волочкова судилась со Скиртачем. Тогда суд
принял сторону Анастасии. Александра приговорили к трем годам условно и
выплате балерине 300 тысяч рублей. Артистка отмечала в своем исковом заявлении,
что водитель присвоил себе средства, которые она выделяла ему на ремонт
автомобиля. В ответ шофер утверждал, что знаменитость домогалась его.