Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова приехала в полицейский участок. Артистка написала заявление на бывшего водителя Александра Скиртача.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова приехала вполицейский участок. Артистка написала заявление на бывшего водителя АлександраСкиртача.По некоторым данным экс-шофер балерины оклеветал ее в эфиреодного из ток-шоу. Волочкова не смогла вытерпеть обидные высказывания в свойадрес. Взбесившись, она поехала в полицию, там ее и поймали журналисты.Сама балерина ситуацию пока не комментирует. Представители Анастасиисообщили, что о ситуации им ничего не известно. Об этом пишет сайт .Скорее всего, балерину разозлили заявления Александра в программе"Пусть говорят" Первого канала, которая вышла в эфир на прошлой неделе. Сидя закулисами, мужчина на камеру утверждал, что танцовщица при ее богатстве очень экономила насвоем разбитом инсультом отце. Также в процессе беседы экс-водитель сообщил,что звезда балета устраивала в своем доме оргии и записывала их накамеры видеонаблюдения.Напомним, ранее Волочкова судилась со Скиртачем. Тогда судпринял сторону Анастасии. Александра приговорили к трем годам условно ивыплате балерине 300 тысяч рублей. Артистка отмечала в своем исковом заявлении,что водитель присвоил себе средства, которые она выделяла ему на ремонтавтомобиля. В ответ шофер утверждал, что знаменитость домогалась его.