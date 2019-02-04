В Сети всплыло последнее интервью скоропостижно скончавшегося Кирилла Толмацкого, боле известного как рэпер Децл. На прошлой неделе исполнитель приходил в студию программы PRO-новости, где ответил на несколько вопросов.

В Сети всплылопоследнее интервью скоропостижно скончавшегося Кирилла Толмацкого, болеизвестного как рэпер Децл. На прошлой неделе исполнитель приходил в студию программы "PRO-новости",где ответил на несколько вопросов.В эфире Толмацкий побеседовал о современном хип-хопе, оконфликтах с коллегами, о любви и о женщинах. В рамках разговора Децл признался,что ему очень стыдно за некоторые моменты его творческой биографии."Но это мой путь. И на ошибках мы учимся. Тот путь, которыйвыбрал я, не каждый пожелает выбрать для себя. У меня были определенные возможности,на которые я забил и решил пойти сложным путем", – заметил Кирилл.Также артист отметил, что его никогда не пугали конфликты сколлегами по цеху. По словам Децла, он не из тех людей, которые живут согласно призывуХриста – ударили по одной щеке, подставь другую. "Я скорее отвечу. Я из тех,кто считает, что добро должно быть с кулаками", – заметила звезда в интервью телеканалу Муз-ТВ.Толмацкий, рассуждая о самоуважении, вскользь коснулсяотечественного шоу-бизнеса. Артист отметил, что многим популярным артистам свойственнодвуличие. "Я не готов лицемерить, а в шоу-бизнесе – это важный момент. Особенноесли ты собираешься в ТОПы. Там надо улыбаться лицемерить и тому подобное. Этоне мой стиль", – сказал Толмацкий.