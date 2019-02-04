В Сети всплыло
последнее интервью скоропостижно скончавшегося Кирилла Толмацкого, боле
известного как рэпер Децл. На прошлой неделе исполнитель приходил в студию программы PRO-новости,
где ответил на несколько вопросов.
В Сети всплыло
последнее интервью скоропостижно скончавшегося Кирилла Толмацкого, боле
известного как рэпер Децл. На прошлой неделе исполнитель приходил в студию программы "PRO-новости",
где ответил на несколько вопросов.
В эфире Толмацкий побеседовал о современном хип-хопе, о
конфликтах с коллегами, о любви и о женщинах. В рамках разговора Децл признался,
что ему очень стыдно за некоторые моменты его творческой биографии.
"Но это мой путь. И на ошибках мы учимся. Тот путь, который
выбрал я, не каждый пожелает выбрать для себя. У меня были определенные возможности,
на которые я забил и решил пойти сложным путем", – заметил Кирилл.
Также артист отметил, что его никогда не пугали конфликты с
коллегами по цеху. По словам Децла, он не из тех людей, которые живут согласно призыву
Христа – ударили по одной щеке, подставь другую. "Я скорее отвечу. Я из тех,
кто считает, что добро должно быть с кулаками", – заметила звезда в интервью телеканалу Муз-ТВ.
Толмацкий, рассуждая о самоуважении, вскользь коснулся
отечественного шоу-бизнеса. Артист отметил, что многим популярным артистам свойственно
двуличие. "Я не готов лицемерить, а в шоу-бизнесе – это важный момент. Особенно
если ты собираешься в ТОПы. Там надо улыбаться лицемерить и тому подобное. Это
не мой стиль", – сказал Толмацкий.