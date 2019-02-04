Качество работ не устроило главу администрации

Качество работ не устроило главу администрацииСити-менеджер Владимира Андрей Шохин раскритиковал глав районных администраций и управление ЖКХ за то, как плохо убирали город в прошедшие выходные.Глава администрации лично проверил не только центральные дороги и площади Владимира, но и дворовые территории в разных районах города. Качество работ Андрея Шохина не устроило.Коммунальщикам нужно оперативнее убирать снежные скопления, которые образуются вдоль обочин после расчистки дорог, а также «снежную кашу» из-за обработки проезжей части пескосоляной смесью.Больше всего претензий у Андрея Шохина к уборке дворов. Только за январь оформили 26 протоколов об административном правонарушении на сумму 800 тысяч руб. Большинство составили в отношении сетевых магазинов, управляющих организаций и ТСЖ, так как они несвоевременно удаляли наледь и сосульки. Виновные лица должны выплатить штрафы от 5 до 20 тысяч рублей, юридические - от 10 до 50 тысяч рублей.