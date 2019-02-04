Пользователи Сети обрушились с критикой на российскую телеведущую. По их мнению, Елена Летучая без макияжа выглядит гораздо старше своего возраста. Звезда решила ответить на все комментарии недоброжелателей.
Пользователи Сети обрушились с критикой на российскую телеведущую. По их мнению, Елена Летучая без макияжа выглядит гораздо старше своего возраста. Звезда решила ответить на все комментарии недоброжелателей.
Недавно тележурналистка отправилась вместе с супругом на Галапагосские острова. Ведущая регулярно делится фотографиями и видеозаписями своей поездки. Накануне
опубликовала снимок, на котором она позирует в черном
купальнике и солнцезащитных очках.
В подписи к посту она передала "пламенный привет"
всем злопыхателям. "Даже если Вам немного за 30.
Танцуйте как никогда! Всем хэйтерам пламенный привет с Галапагосов",
– написала 40-летняя звезда.
Многие пользователи
не поверили в то, что у известной журналистки есть недоброжелатели, и пришли в восхищение от ее стройной фигуры. "А что, у вас тоже бывают
хейтеры? Вы такая хорошая! Не обращайте на них внимания!", "Разве вас можно
ненавидеть?", "Я думала, у вас вообще не хейтеров. Вы идеальная!", "Откуда у
вас хейтеры? Вы красотка?", "Женщина, которой не перестаю любоваться!", "Фигура – мечта!", -
написали очарованные комментаторы.
Напомним, несколько дней разместила видеоролик, на котором она запечатлена без макияжа.
Большинство пользователей тогда заявили, что звезда выглядит старше своего возраста. "Вы такая старая на самом-то деле", "Баба Лена…",
"Постарела, мать", – отмечали подписчики.