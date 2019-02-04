Пользователи Сети обрушились с критикой на российскую телеведущую. По их мнению, Елена Летучая без макияжа выглядит гораздо старше своего возраста. Звезда решила ответить на все комментарии недоброжелателей.

Пользователи Сети обрушились с критикой на российскую телеведущую. По их мнению, Елена Летучая без макияжа выглядит гораздо старше своего возраста. Звезда решила ответить на все комментарии недоброжелателей.Недавно тележурналистка отправилась вместе с супругом на Галапагосские острова. Ведущая регулярно делится фотографиями и видеозаписями своей поездки. Наканунеопубликовала снимок, на котором она позирует в черномкупальнике и солнцезащитных очках.В подписи к посту она передала "пламенный привет"всем злопыхателям. "Даже если Вам немного за 30.Танцуйте как никогда! Всем хэйтерам пламенный привет с Галапагосов",– написала 40-летняя звезда.Многие пользователине поверили в то, что у известной журналистки есть недоброжелатели, и пришли в восхищение от ее стройной фигуры. "А что, у вас тоже бываютхейтеры? Вы такая хорошая! Не обращайте на них внимания!", "Разве вас можноненавидеть?", "Я думала, у вас вообще не хейтеров. Вы идеальная!", "Откуда увас хейтеры? Вы красотка?", "Женщина, которой не перестаю любоваться!", "Фигура – мечта!", -написали очарованные комментаторы.Напомним, несколько дней разместила видеоролик, на котором она запечатлена без макияжа.Большинство пользователей тогда заявили, что звезда выглядит старше своего возраста. "Вы такая старая на самом-то деле", "Баба Лена…","Постарела, мать", – отмечали подписчики.