Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Facebook на то, что президент Франции обвинил нашу страну во вмешательстве во внутриполитический кризис его государства. Эммануэль Макрон считает, что так называемые прокремлевские СМИ через социальные сети манипулируют французскими средствами массовой информации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировалав Facebookна то, что президент Франции обвинил нашу страну во вмешательстве вовнутриполитический кризис его государства. Эммануэль Макрон считает, что такназываемые прокремлевские СМИ через социальные сети манипулируют французскимисредствами массовой информации."Фашисты,ультралевые радикалы и русские", – так через запятую президент Францииопределил тех, кто, по его мнению, пытается, используя интернет,дестабилизировать обстановку в Пятой республике", – написала Захарова. Она напомнила,что глава государства принял в своей резиденции ведущие французские СМИ и изложилим свое видение сложившейся в стране ситуации.Макрон считает,что "90 процентов политических движений в интернете" инспирированы именноперечисленными группами влияния. При этом Захарова отметила, что он не уточнил,какие источники информации заставили его прийти к таким выводам.Однако Макрон уверен,что "медиаресурсы типа RussiaToday и Sputnik скупают аккаунты в социальныхсетях, чтобы через них подбрасывать взрывоопасные темы политических дискуссий,которые затем уже подхватывают французские СМИ, в том числе и финансируемыегосударством".Дипломат заявила, что президентлжет, и привела веские аргументы. "Макрон – главный во Франции производительфейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом – бутафория…Во-первых, никаких аккаунтов в социальных сетях RT и Sputnik не скупают.Французской стороне неоднократно предлагалось предоставить доказательстваподобных обвинений – ни одного нам направлено не было. Потому что это ложь", -заверила Мария Захарова.Второй аргумент представителявнешнеполитического ведомства России: Макрон сам не пускаетроссийских журналистов на свои пресс-конференции. "Вот и берут корреспондентыинтервью не у "официальных лиц", а у, как их назвал Макрон, "придурков в желтыхжилетах", заявила Захарова."В-третьих, президент Макрон,видимо, не в курсе, но западная, в том числе французская пресса, судовольствием печатает и дает площадку, опять же по его словам, "придуркам" излюбых оппозиционных движений тех стран, чья официальная политика не милаколлективному Западу, включая Париж", – добавила дипломат. И наконец, по еесловам, "постановка в один ряд фашистов и русских – это либо редкая подлость,либо тотальная безграмотность. Кстати, возможно удачное сочетание у одногочеловека двух качеств одновременно", – заключила Мария Захарова, предложивМакрону еще сравнить Наполеона и Гитлером.