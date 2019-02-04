Суд принял сторону горожанина

Суд принял сторону горожанинаВ Александровскую городскую прокуратуру обратился житель Струнино. Мужчина пожаловался на предоставленные ему некачественные коммунальные услуги.Специалисты ведомства установили, что ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» не снабжало газом котельные, осуществляющие выработку тепла для горячего водоснабжения и отопления несколько месяцев 2017 года. У инвалида не было горячей воды, из-за отсутствия достойных условий для проживания ему причинили нравственные и физические страдания.Прокурор обратился с иском о взыскании с газовика компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Суд согласился с позицией инвалида, так как мужчине требовались ежедневные гигиенические мероприятия, одновременно с этим нельзя поднимать тяжелые предметы (носить воду в тазиках).