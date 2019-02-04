Петицию подписали уже 76 человек
Петицию подписали уже 76 человек
Жители Коврова написали петицию, в которой требуют немедленно отремонтировать мост, который вот уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Как сообщают наши , через Павловский мост ежедневно проезжают тысячи автомобилей и общественный транспорт. Эксперты установили, что покрытие железобетонного путепровода, построенного в 60-х годах, надо менять полностью. Но администрация так и не начала ремонт.
У ковровчан закончилось терпение и они составили список своих требований:
Петицию подписали уже 76 человек.