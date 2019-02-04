Демократия в России, действительно, порой дает сбои – и это достойно критики. Однако высказывать свое мнение на этот счет свободно можно в российских СМИ – вместо того, чтобы осваивать эфир западных радиостанций. Так ответили актеру Дмитрию Лысенкову, который назвал Россию нищим и бесперспективным государством.

Демократия в России, действительно, порой дает сбои – и этодостойно критики. Однако высказывать свое мнение на этот счет свободно можно вроссийских СМИ – вместо того, чтобы осваивать эфир западных радиостанций. Так ответили актеру Дмитрию Лысенкову, который назвалРоссию "нищим и бесперспективным государством".Свое мнение о жизни в России известный актер театра и киноДмитрий Лысенков решил высказать в эфире латвийского радио Baltkom. Он назвал российскуюжизнь "проклятием", а Россию в целом – нищим и бесперспективнымгосударством, в котором "душно жить".36-летний актер также нелестно высказался об идеепатриотизма. По его мнению, патриотизм – это не парады и шествия, а убранныевовремя подъезды в домах. Лысенков также считает, что в России всего два города– Москва и Санкт-Петербург, остальные регионы прозябают в нищете.Кое-что из сказанного актером, возможно, и соответствуетдействительности. Но зачем надо было рассказывать об этом гражданамстраны-члена НАТО? – задается вопросом член экспертного совета при Госдуме поразвитию информационного общества Вадим Манукян."Решил актер поскайпу латвийским радиослушателям пожаловаться на то, какие российские регионыотсталые, как людям в стране нашей душно. Российских медиа, видимо, не нашлось,чтобы на страну пожаловаться – решил перед западной аудиторией покрасоваться",– комментирует выступление Лысенкова эксперт.С большинством утверждений актера Манукян категорически несогласен. "Оказывается, люди все из регионов так и стремятся в Москву иСанкт-Петербург. Он в этом уверен? А кто же тогда эти многие десятки миллионовлюдей в регионах?", – риторически спрашивает эксперт.По словам Манукяна, выводы Лысенкова относительно власти невыдерживают никакой критики. "Депутатов люди выбирают, а не засылают их кнам с других планет. Если некоторые из них алчные и беспринципные, то это незначит, что все такие. Демократия порой дает сбои, порой люди выбираютпопулистов, которые яркими речами своими затуманивают им разум", – сказалэксперт. А подъезды будут чистыми, если в ТСЖ выбрать людей дела, а не хапуг,добавил Манукян.А жалобы Лысенкова западному слушателю на то, что в Россиисделан упор на оборону, Манукян считает почти предательством. Эксперт отмечает, что та же Латвия, открывобъятия Западу, потеряла независимость и ничего не делает на США.Дмитрий Лысенков известен зрителю по сериалам "Домашнийарест" и "Мажор", фильму "Сталинград". Артист играет вспектакле "Гамлет", удостоен премии "Золотая маска".