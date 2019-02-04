Демократия в России, действительно, порой дает сбои – и это
достойно критики. Однако высказывать свое мнение на этот счет свободно можно в
российских СМИ – вместо того, чтобы осваивать эфир западных радиостанций. Так ответили актеру Дмитрию Лысенкову, который назвал
Россию нищим и бесперспективным государством.
Демократия в России, действительно, порой дает сбои – и это
достойно критики. Однако высказывать свое мнение на этот счет свободно можно в
российских СМИ – вместо того, чтобы осваивать эфир западных радиостанций. Так ответили актеру Дмитрию Лысенкову, который назвал
Россию "нищим и бесперспективным государством".
Свое мнение о жизни в России известный актер театра и кино
Дмитрий Лысенков решил высказать в эфире латвийского радио Baltkom. Он назвал российскую
жизнь "проклятием", а Россию в целом – нищим и бесперспективным
государством, в котором "душно жить".
36-летний актер также нелестно высказался об идее
патриотизма. По его мнению, патриотизм – это не парады и шествия, а убранные
вовремя подъезды в домах. Лысенков также считает, что в России всего два города
– Москва и Санкт-Петербург, остальные регионы прозябают в нищете.
Кое-что из сказанного актером, возможно, и соответствует
действительности. Но зачем надо было рассказывать об этом гражданам
страны-члена НАТО? – задается вопросом член экспертного совета при Госдуме по
развитию информационного общества Вадим Манукян.
"Решил актер по
скайпу латвийским радиослушателям пожаловаться на то, какие российские регионы
отсталые, как людям в стране нашей душно. Российских медиа, видимо, не нашлось,
чтобы на страну пожаловаться – решил перед западной аудиторией покрасоваться",
– комментирует выступление Лысенкова эксперт.
С большинством утверждений актера Манукян категорически не
согласен. "Оказывается, люди все из регионов так и стремятся в Москву и
Санкт-Петербург. Он в этом уверен? А кто же тогда эти многие десятки миллионов
людей в регионах?", – риторически спрашивает эксперт.
По словам Манукяна, выводы Лысенкова относительно власти не
выдерживают никакой критики. "Депутатов люди выбирают, а не засылают их к
нам с других планет. Если некоторые из них алчные и беспринципные, то это не
значит, что все такие. Демократия порой дает сбои, порой люди выбирают
популистов, которые яркими речами своими затуманивают им разум", – сказал
эксперт. А подъезды будут чистыми, если в ТСЖ выбрать людей дела, а не хапуг,
добавил Манукян.
А жалобы Лысенкова западному слушателю на то, что в России
сделан упор на оборону, Манукян считает почти предательством. Эксперт отмечает, что та же Латвия, открыв
объятия Западу, потеряла независимость и ничего не делает на США.
Дмитрий Лысенков известен зрителю по сериалам "Домашний
арест" и "Мажор", фильму "Сталинград". Артист играет в
спектакле "Гамлет", удостоен премии "Золотая маска".