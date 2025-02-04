Достройка «Дуброва Парк-1» поднялась в цене. Вместо предполагаемых 300 миллионов области понадобится вдвое больше. Об этом губернатор Александр Авдеев сообщил на своем совещании с

Достройка «Дуброва Парк-1» поднялась в цене. Вместо предполагаемых 300 миллионов области понадобится вдвое больше. Об этом губернатор Александр Авдеев сообщил на своем совещании с дольщиками. Ключи от квартир люди должны были получить еще в 2020 году. Однако строительная компания «ИнтерСтрой Плюс» просрочила сроки сдачи многоэтажки у парка «Дружба» на несколько лет. Работы на объекте встали,