Достройка «Дуброва Парк-1» поднялась в цене. Вместо предполагаемых 300 миллионов области понадобится вдвое больше. Об этом губернатор Александр Авдеев сообщил на своем совещании с
<a href="https://33live.ru/novosti/04-02-2025-dostroit-zhk-dubrova-park-1-teper-stoit-dorozhe-chem-prezhde.html" target="_blank">Достроить ЖК «Дуброва Парк-1» теперь стоит дороже, чем прежде</a> - Достройка «Дуброва Парк-1» поднялась в цене. Вместо предполагаемых 300 миллионов области понадобится вдвое больше. Об этом губернатор Александр Авдеев сообщил на своем совещании с
[url=https://33live.ru/novosti/04-02-2025-dostroit-zhk-dubrova-park-1-teper-stoit-dorozhe-chem-prezhde.html]Достроить ЖК «Дуброва Парк-1» теперь стоит дороже, чем прежде[/url] - Достройка «Дуброва Парк-1» поднялась в цене. Вместо предполагаемых 300 миллионов области понадобится вдвое больше. Об этом губернатор Александр Авдеев сообщил на своем совещании с