Фирма была обязана возместить ущерб.

В Гороховецком районе Владимирской области лесорубы незаконно спилили 235 деревьев. Это стало причиной судебного разбирательства для арендатора участка, фирмы ПК «Лес-Строй».Инцидент, произошедший в 2022 году, привел к ущербу в 700 000 рублей. Прокуратура добилась суда и взыскания указанной суммы с арендатора, однако попытки обжаловать решение в апелляционных инстанциях не увенчались успехом.В результате фирма была обязана возместить ущерб. Напомним, ранее мы писали,