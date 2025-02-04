Президент Владимир Путин отметил двух специалистов из Владимирской области. Так, министру лесного хозяйства региона Евгению Малышеву присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод

Президент Владимир Путин отметил двух специалистов из Владимирской области. Так, министру лесного хозяйства региона Евгению Малышеву присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации». Указ об этом был подписан 1 февраля. Как уточняют в правительстве, чиновник удостоен звания за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, наградили Романа Рыбина – директора Федерального