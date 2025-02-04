Мужчины были отмечены медалями и званиями.

Президент России Владимир Путин отметил трудовые заслуги министра лесного хозяйства Евгения Малышева и директора Федерального центра охраны животных Романа Рыбина. В соответствии с указом от 1 февраля 2025 года, Роман Рыбин, директор «Ящурного института» и кандидат сельскохозяйственных наук, был награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству».Евгений Малышев удостоен почетного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации» за его многолетнюю добросовестную работу в области лесного хозяйства.Напомним, ранее мы писали, что