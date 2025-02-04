Он будет одновременно действовать на территории двух стран.

Нововведение уже было законодательно оформлено и сейчас страховые компании государств готовятся к его внедрению. Этот полис станет дополнительным к обычному ОСАГО и прежде всего упростит передвижение для водителей, которые часто пересекают границу.Стоимость единого полиса будет выше обычного примерно на 10-15% в случае оформления на две страны. Зато это позволит не покупать отдельные полисы или Синюю карту. Это сэкономит время на оформление документов при пересечении границы, а страховка будет действовать на территории сразу двух стран.По словам эксперта по страхованию Лидии Мигаль, прежде всего новый единый полис будет полезен гражданам Беларуси, которые часто посещают Россию и российским водителям, совершающим поездки в дружественную страну.Эксперт отметила, что полис станет важным шагом к упрощению передвижения между двумя странами. Успех нововведения будет зависеть от страховых компаний, доступности цен и ряда других факторов.