На ремонт уйдет 5 млн рублей.

В Красной Горбатке планируется капитальный ремонт крыши и создание борцовского зала в детском оздоровительно-образовательном спортивном центре. Об этом на выездном заседании правительства сообщила исполняющая обязанности министра образования Светлана Арлашина.Сейчас в здании, построенном в 1994 году, наблюдаются проблемы с крышей, что создаёт протечки. Ведётся разработка проектно-сметной документации, работы должны быть завершены до конца апреля.Также планируется перенос борцовского зала, который в настоящее время находится в приспособленных помещениях бывшей школы. Ожидается, что на этот проект потребуется около 5 миллионов рублей. Глава администрации Александр Авдеев поручил подготовить полноценный доклад о финансировании, отметив необходимость включить ремонт в двухлетнюю программу по улучшению условий для занятий физкультурой и спортом в районе.