Глухари сидят на березах – от безысходности. Этими кадрами поделились в региональной Дирекции особо охраняемых природных территорий. Обычно глухари зимуют в снежных камерах, но из-за

Глухари сидят на березах – от безысходности. Этими кадрами поделились в региональной Дирекции особо охраняемых природных территорий. Обычно глухари зимуют в снежных камерах, но из-за аномально теплой погоды у них нет такой возможности. Как объяснили в Дирекции ООПТ, особенность тетеревиных – зимовать под снегом. Обычно птица падает в сугроб с высоты, пробивая дыру, а затем