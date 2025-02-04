Похороны прошли в один день.

2 февраля в селе Денятино прошли похороны 40-летнего рядового. Он отправился в зону специальной военной операции после подписания контракта с Министерством обороны России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. Погибший был отмечен за выполнение воинского долга в районе поселка Коренево.В траурной церемонии приняли участие родственники, друзья, заместитель военного комиссара района Олег Емельянов и заместитель главы администрации Светлана Суслова.В этот же день прощались с другим участником спецоперации на Украине, который погиб 23 февраля 2024 года. Его похоронили в Суздале. Напомним, ранее мы писали, что