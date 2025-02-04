«Клим» обучается заново ходить на протезах, которые он называет «вторыми ногами».

В центре спецмедпомощи Владимирской области сейчас проходит реабилитацию боец с позывным «Клим», который служил на фронте более полугода. В марте 2024 года он попал под вражескую мину, в результате чего у него были ампутированы обе голени.«Клим» обучается заново ходить на протезах, которые он называет «вторыми ногами». Его реабилитация проходит под наблюдением опытных врачей и инструкторов. Заведующий отделением медреабилитации, травматолог-ортопед Игорь Ганькин, отметил важность правильного освоения ходьбы на протезах.Боец делится положительными результатами своего восстановления за пять дней. Мужчина стал первым участником специальной военной операции, который проходит реабилитацию в центре в 2025 году. В прошлом году помощь здесь получили 37 бойцов, и многие из них вернулись на фронт.