Общее количество заболевших ОРВИ составило 9 313 человек.

В Владимирской области на прошлой неделе зафиксировали 4 случая гриппа А и 5 случаев гриппа В. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Общее количество заболевших ОРВИ составило 9 313 человек, из которых 2 936 зарегистрированы во Владимире. Заболеваемость увеличилась на 16,8%. Основную долю среди циркулирующих вирусов составляют респираторные вирусы негриппозной этиологии, включая аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы и бокавирусы.Напомним, ранее мы писали, что