В администрации города Владимира опровергли появившуюся в соцсетях информацию о своей причастности к проблемам АО «ДЭП-7». В мэрии напомнили, что это предприятие не является подведомственным учреждением горадминистрации. Поводом для опровержения стали сообщения в соцсетях, автор которых уверяет, что из-за отсутствия финансирования водители предприятия отказываются выходить на уборку снега, что якобы парализует работу коммунальных служб. Городские