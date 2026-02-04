Администрация Владимира продолжает работу по контролю численности бездомных животных. Новый контракт на отлов, стерилизацию и поиск хозяев для безнадзорных собак заключён с

Администрация Владимира продолжает работу по контролю численности бездомных животных. Новый контракт на отлов, стерилизацию и поиск хозяев для безнадзорных собак заключён с предпринимателем Алексеем Ротарём, у которого есть собственный приют. Работы будут проходить в формате ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возвращение). Пойманных животных будут стерилизовать, прививать от бешенства и возвращать в их прежнюю