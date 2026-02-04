Жители Владимирской области могут отправить жалобы на плохую уборку снега.

Жители Владимирской области могут отправить жалобы на плохую уборку снега в официальные ведомства. Если дороги и дворы утопают в снегу, а над головой висят опасные ледяные глыбы — не ждите оттепели.1. Завалены дороги и тротуары в городе ВладимиреЗа уборку муниципальных дорог, остановок и общественных пространств в областном центре отвечает МКУ «ЦУГД».8 (4922) 47-90-94 (с 8:00 до 17:00 в будни)8 (960) 721-49-49 (круглосуточный мобильный номер для оперативной связи)2. Снег и сосульки во дворе многоэтажкиЗа чистоту во дворе и безопасность на крыше вашего дома отвечает Управляющая компания (УК) или ТСЖ. Номер телефона диспетчера указан в вашей квитанции за ЖКУ или на информационной доске в подъезде.Если УК игнорирует заявки:Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН): 8 (4922) 32-60-13Управление ЖКХ администрации города Владимира:8 (4922) 53-18-98 (в рабочее время)3. Жалобы в других районах областиЕсли вы живете в области, звоните дежурному в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) своего района. Эти номера работают круглосуточно:Ковров: 8 (49232) 2-18-55Муром: 8 (49234) 3-08-58Гусь-Хрустальный: 8 (49241) 2-23-30Александров: 8 (49244) 2-34-124. Экстренные ситуации на федеральных трассах (М-7, Р-132)Если вы застряли на федеральной трассе или видите опасный участок:ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород»: 8 (800) 505-76-52 (горячая линия, круглосуточно)При подаче жалобы обязательно зафиксируйте номер обращения и фамилию принявшего его сотрудника. Если ситуация угрожает жизни и здоровью (например, огромная сосулька над входом в подъезд), звоните по единому номеру спасения 112.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .