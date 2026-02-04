Сотрудники ведомства просят водителей выбирать безопасную дистанцию, а также обязательно учитывать состояние асфальта.

Инспекторы Госавтоинспекции Владимирской области обратились к автомобилистам и пешеходам с призывом строго соблюдать правила безопасности на фоне сложной обстановки на трассах. : спешка и невнимательность за рулем часто заканчиваются авариями.Накануне, 3 февраля, в региона произошли несколько серьезных аварий. Так, в Гусь-Хрустальном в 07 утра на улице Нижегородской 33-летний водитель «Лады Ларгус» вылетел на встречную полосу. Машина на скорости протаранила «Шевроле Ниву». Виновник аварии выжил, но теперь проходит амбулаторное лечение.Через несколько часов, в 10 утра, на 289-м километре М-7 «Волга» в Вязниковском районе водитель большегруза «КАМАЗ» не удержал машину на дороге. Тяжелый полуприцеп «ТОНАР» занесло, после чего фура буквально «сложилась» на проезжей части.Сотрудники ведомства просят водителей выбирать безопасную дистанцию, а также обязательно учитывать состояние асфальта.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .