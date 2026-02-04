С середины января инспекторы успели обследовать более 20 крупных улиц города.

Городские власти перешли в режим ежедневных проверок из-за опасной наледи на кровлях. Сотрудники управления муниципального контроля выходят в рейды, чтобы выявить дома, которые могут в любой момент «атаковать» прохожих сосульками.С середины января инспекторы успели обследовать более 20 крупных улиц города, включая центральную Большую Московскую, проспекты Ленина и Строителей, а также улицы Мира и Горького. В итоге на крышах 76 многоквартирных домов висели огромные ледяные глыбы, в администрации.В итоге УК оперативно вывели людей на высотные работы после вмешательства администрации. Кровли очистили от наледи, предотвратив возможные травмы прохожих и порчу припаркованных машин.Ранее мы сообщали, куда стоит звонить, если ваш двор не чистят от снега или сосулек.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .