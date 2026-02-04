Сергей Волков, временно исполняющий полномочия главы Владимира, провел первую оперативную планерку с руководящим составом городской администрации и обозначил ключевые направления работы.

Сергей Волков, временно исполняющий полномочия главы Владимира, провел первую оперативную планерку с руководящим составом городской администрации и обозначил ключевые направления работы. Среди приоритетов — развитие транспорта, ремонт дорог, модернизация коммунальных служб и благоустройство города. Волков призвал чиновников к слаженной работе, подчеркнув: Город один, задачи у нас общие. В ближайшее время он планирует проинспектировать объекты капремонта,