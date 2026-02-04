Всего за семь дней число пациентов с признаками ОРВИ и гриппа подскочило на 21,8%.

Эпидемиологическая ситуация во Владимирской области резко осложнилась. Роспотребнадзор зафиксировал стремительный рост заболеваемости — всего за семь дней число пациентов с признаками ОРВИ и гриппа подскочило на 21,8%., за медицинской помощью обратились 9 248 человек, из которых более 2,5 тысяч — жители областного центра. Рост инфекций затронул все возрастные группы — от младенцев до пенсионеров.Лабораторные исследования показали, что в регионе доминируют «серьезные» штаммы гриппа. Главную угрозу сейчас представляет вирус типа А (H3N2), также врачи выявляют штамм А (H1N1). Кроме того, жители активно заражаются сезонными коронавирусами и риновирусами.Кроме того, за неделю число подтвержденных случаев ковида выросло почти на 23%. Врачи выявили 92 новых заболевших. У большинства инфекция протекает как обычная простуда, однако в 10% случаев пациенты получили осложнение в виде опасной внебольничной пневмонии.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .