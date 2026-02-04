Мусор разбросали на площади в 5 тысяч квадратных метров.

В Коврове ликвидировали огромную нелегальную помойку, которая годами отравляла местный лес. Городская прокуратура через суд заставила чиновников и лесничих очистить территорию в районе улицы Свердлова.Масштабы свалки впечатлили: мусор разбросали на площади в 5 тысяч квадратных метров. Отходы захватили не только городские земли, но и залезли на территорию лесного фонда.Прокуроры к администрации Коврова и местному лесничеству. Суд встал на сторону экологии и обязал ответчиков немедленно навести порядок.Рабочие полностью очистили захламленный участок. На специализированный полигон вывезли более 10 тысяч кубометров хлама — это сотни груженых самосвалов.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .